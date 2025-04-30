İran, Mossad casusu olduğunu iddia ettiği kişiyi idam etti

AA

İran’da İsrail’le bağlantılı casusluk suçlamalarıyla yürütülen yargılamalar, bir kez daha ölüm cezasıyla sonuçlandı.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsrail’e casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhsin Lengernişin, idam cezası aldı.

İDAM EDİLDİ

Uzun süredir cezasının infaz edilmesi beklenen Lengernişin, bu sabah idam edildi.

Lengernişin’in, "İsrail ile iş birliği ve Mossad'a casusluk yapmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak” suçlarından yargılandığı belirtildi.

SUİKASTA DESTEK VERMEKLE SUÇLANMIŞTI

Şahsın, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Albay Seyyad Hodayi’nin Tahran’da suikastla öldürülmesine operasyonel ve teknik destek sağlamakla suçlandığı da biliniyor.

Tüm yargılama süreçlerinin ardından Lengernişin hakkında verilen idam kararının yüksek mahkemece onaylandığı kaydedilen haberde, mahkum hakkında verilen idam kararının, bu sabah infaz edildiği belirtildi.

ALBAY SEYYAD HODAYİ SUİKASTI

Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi, 2022 yılının Mayıs ayında Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı.

Motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu aracında oturan İranlı albay, başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.