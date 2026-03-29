Liverpool'da Xabi Alonso dönemi başlıyor: İlk hedef Arda Güler

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de beklentilerin gerisinde kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

XABİ ALONSO LIVERPOOL YOLUNDA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arne Slot ile yolların ayrılması gündemde. Slot'un yerine ise Liverpool'un eski futbolcularından Xabi Alonso'nun göreve getirileceği öne sürüldü.

El Nacional'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşma aşamasına geldi.

Öte yandan anlaşmanın yalnızca teknik direktör değişikliğiyle sınırlı kalmayacağı da iddia edildi. 44 yaşındaki çalıştırıcının, takıma iki önemli transferle birlikte gelmesinin beklendiği belirtildi.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Takımın yıldız ismi Mohamed Salah ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool, Real Madrid'den Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i listesine aldı.

Milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid döneminde en güvendiği isimlerden biriydi.

İngiliz kulübü, genç yıldızı ikna etmeye çalışıyor ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunuyor.

Öte yandan Xabi Alonso, Atletico Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill'i de beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor.