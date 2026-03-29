İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir: Ahmed eş-Şara öldürülmeli

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye’deki yeni yönetime yönelik sert ve skandal ifadeler kullandı.

"YENİ SURİYE CUMHURBAŞKANI ÖLDÜRÜLMELİ"

Yeni yönetimi “yılanın başı” olarak nitelendiren Ben-Gvir, Şara yönetimini Dürzilere yönelik işkence ve katliam yapmakla suçladı.

Siyonist Bakan Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, “Yeni Suriye cumhurbaşkanı öldürülmeli; o yılanın başı. Yeni Suriye ile mücadele, İsrailliler için hayati bir mücadeledir ve yakında başlayacaktır” sözleriyle Ahmed eş-Şara'yı açıkça hedef aldı.