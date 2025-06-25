İran: Nükleer tesislerimizde ciddi hasar var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna katıldığı canlı yayında, ABD ve İsrail’in son saldırılarının ardından ülkesinin nükleer programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bekayi, ABD'nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası toplum tarafından açıkça kınanması gerektiğini vurgulayarak, Tahran’ın nükleer enerjiyi yalnızca barışçıl amaçlarla kullanma hakkından asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

"NÜKLEER TESİSLERİMİZ CİDDİ ZARAR GÖRDÜ"

Saldırıların ardından İran Meclisi’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiğini hatırlatan Bekayi, bu gelişme doğrultusunda Tahran’ın UAEA ile ilişkilerini yeniden değerlendirmesinin “doğal” olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların İran’ın nükleer altyapısına etkilerine dair soruyu yanıtlayan Bekayi, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi, ancak detay paylaşmaktan kaçındı.

FORDO, İSFAHAN VE NATANZ VURULMUŞTU

22 Haziran’da ABD, İran’daki Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemişti. CNN'in yayımladığı ve Amerikan istihbaratına dayandırılan bir değerlendirmede, saldırıların İran’ın nükleer programını tamamen yok etmediği; ancak faaliyetleri muhtemelen birkaç ay geriye ittiği belirtilmişti.

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, saldırıların etkilerine dair kesin sonuçlara henüz ulaşılamadığını, ancak İran’ın nükleer programının "yıllarca geri gittiğini" ileri sürdü.