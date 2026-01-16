Abone ol: Google News

İsrail ordusuna ait helikopter yere çakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait arızalı bir helikopter, başka bir helikopterle taşındığı esnada halatın kopması sonucu düştü.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 15:19
  • İsrail ordusuna ait bir helikopter, Batı Şeria'da kurtarma operasyonu sırasında halatın kopması sonucu düştü.
  • Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve soruşturma başlatıldı.
  • Helikopterin düşme anı amatör kameralara yansıdı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, salı günü hafta olumsuz hava şartları nedeniyle Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopterin, işgal altındaki Batı Şeria'da açık bir alana iniş yaptığı belirtildi.

Bu sabah başka bir helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında, taşınan helikopterin halatın kopması sonucu düştüğü ifade edildi.

O ANLAR KAMERADA 

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Helikopterin yere çakıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

BİRLİKLERİN TAŞINMASINDA KULLANILIYOR 

İsrail Hava Kuvvetleri, Yanshuf, İbranice'de Owl olarak bilinen Black Hawk helikopterlerini hem rutin ulaşım görevlerinde hem de askeri operasyonlar sırasında birliklerin taşınmasında kullanıyor.

