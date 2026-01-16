Abone ol: Google News

Gazze'de ateşkesten bu yana 463 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 can kaybı kayıtlara geçti, 18 kişi yaralandı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı 463'e yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 14:58
  • Gazze'de ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 463 Filistinli hayatını kaybetti.
  • Son 24 saatte 14 kişi daha can verdi, 18 kişi yaralandı.
  • Toplam kayıplar saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri büyük ölçüde arttı.

Gazze'de hayatta kalma mücadelesi...

Bölgede 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

SON 24 SAATTE 12 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı,

Enkaz alanlarından önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e, yaralı sayısı bin 269'a yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 455 OLDU

İsrai'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 455'e, yaralı sayısı 171 bin 347'ye ulaştı.

