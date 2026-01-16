Gazze'de ateşkesten bu yana 463 Filistinli hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de hayatta kalma mücadelesi...

Bölgede 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

SON 24 SAATTE 12 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı,

Enkaz alanlarından önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e, yaralı sayısı bin 269'a yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 455 OLDU

İsrai'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 455'e, yaralı sayısı 171 bin 347'ye ulaştı.