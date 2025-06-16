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Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı misillemeler devam ediyor.

İsrail'in başlattığı saldırılara karşılık veren İran, Tel Aviv'e peş peşe füzeler yollamaya başladı.

İran'ın yolladığı füzeler, İsrail'de büyük bir yıkıma yol açtı ve her geçen dakika ise can kaybı da artıyor.

İSRAİL'İN BİRÇOK NOKTASI VURULDU

İran ordusu, füzeli ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile Hayfa, Bat Yam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi.

İSRAİL'DE YIKIM ARTIYOR

Bat Yam kentine düzenlenen saldırılar sırasında balistik füzenin isabet ettiği bir apartman çöktü.

"AKILALMAZ BİR YIKIM"

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, "İran'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti.

Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akılalmaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.