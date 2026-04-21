İran: Petrol tankerimiz ABD engeline rağmen karasularına ulaştı

Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran ordusu, ABD’nin deniz ablukasına rağmen bir petrol tankerinin güvenli şekilde ülkeye ulaştığını bildirerek bölgedeki tansiyonu yeniden gündeme taşıdı.

ABLUKAYA RAĞMEN GEÇİŞ

İran Ordusu Halka İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, İran bandıralı “Sili City” adlı petrol tankerinin ABD donanmasının uyarı ve tehditlerine rağmen seyrini sürdürdüğü belirtildi. Tankerin, İran donanmasının desteğiyle Umman Denizi’ni geçerek ülke kara sularına ulaştığı ifade edildi.

GECE SAATLERİNDE OPERASYON

Açıklamada, geçişin gece saatlerinde gerçekleştirildiği ve operasyonun güvenli şekilde tamamlandığı vurgulandı. Tankerin daha sonra İran’ın güneyindeki bir limana yanaştığı aktarıldı.

ABD ABLUKASI DEVAM EDİYOR

ABD’nin, Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik ablukasını sürdürdüğü biliniyor. Washington yönetimi, bu adımı Tahran üzerinde baskı kurma amacıyla uyguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran ile bir anlaşma sağlanana kadar bölgedeki deniz trafiğine yönelik ablukanın devam edeceğini duyurmuştu. Son gelişme, iki ülke arasındaki gerilimin deniz sahasında da sürdüğünü ortaya koydu.