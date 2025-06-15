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İran saldırılarını genişletiyor: İsrail alarmda

İran saldırılarını genişletiyor: İsrail alarmda İsrail, yakın zamanda İran tarafından fırlatılacak yaklaşık 50-70 füze daha tespit etti. İran, İsrail'e olan saldırılarını da gece boyu sürdürdü.