Orta Doğu'da sıcak dakikalar yaşanıyor.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından süreç, peş peşe yapılan saldırılara evrilmiş durumda.
İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor.
İran'ın füzeleri tek tek Tel Aviv'e isabet etmeye başladı.
İRAN DEVAMINI GETİRMEKTE KARARLI
İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırı başlattı.
Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.
Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti.
Bat Yam ve Rehovot'ta onlarca kişi yaralandı.
Bazı füzeler, İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.
60-70 FÜZE DAHA
İsrail, yakın zamanda İran tarafından fırlatılacak yaklaşık 60-70 füze tespit etti.
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