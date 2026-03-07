İspanya Başbakanı Sanchez: Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı duruşunu sürdürürken, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya arasında oluşan dayanışmayı güçlendirecek şekilde bir paylaşım yaptı.

"TÜRK SOSYAL MEDYA TOPLULUĞUNA SELAMLAR OLSUN"

Sanchez paylaşımda, İspanya’nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingde Türk bayrağının sallandığı anlara ait görüntülere yer vererek, "Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, etkinliğe katılan kalabalığın "Savaşa hayır" sloganları attığı anlar da yer aldı.

Sanchez tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SÁNCHEZ’TEN “SAVAŞA HAYIR” MESAJI

İspanya’nın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı mesafeli bir tutum sergilemesi Türkiye’de dikkat çekmişti.

Madrid yönetiminin savaşa karşı verdiği mesajlar ve askeri üsler konusundaki kararı, kamuoyunda olumlu karşılanmıştı.

Pedro Sánchez, yaptığı açıklamada savaşa karşı olduklarını vurgulayarak ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında Morón ve Rota’daki İspanyol üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Bu karar Türkiye’de pek çok kişi tarafından takdirle karşılandı.

TRUMP’TAN İSPANYA'YA TEPKİ

İspanya’nın bu tutumu Washington’da ise rahatsızlık yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminden İspanya ile yürütülen tüm müzakerelerin durdurulmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE–İSPANYA DOSTLUĞU

Yaşanan gelişmelerin ardından X platformunda çok sayıda Türk kullanıcı, Sánchez’in kararını destekleyen paylaşımlar yaptı.

İlk etapta ciddi ifadelerin yer aldığı mesajlar, kısa sürede mizahi paylaşımlarla birleşti ve iki ülke arasındaki dostluk teması sosyal medyada yeni bir akıma dönüştü.