İran ve ABD heyetlerinin Umman'daki dolaylı müzakeresi sona erdi

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi...

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen dolaylı müzakereler sona erdi.

Görüşmelerin ardından İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün dolaylı şekilde çok sayıda yoğun ve uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Arakçi, "8 aylık çalkantılı bir sürecin ardından diyalog süreci yeniden başladı. En büyük zorluk ise güvensizlik. Görüşmeler boyunca görüşlerimiz ve endişelerimiz karşılıklı olarak iletildi.

Ayrıca haklarımız ve çıkarlarımız çok iyi bir atmosferde gündeme getirildi. Genel olarak iyi bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT VE BASKI OLMAMALI"

Basın mensupları Arakçi'ye, ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı nedeniyle bölgedeki ülkelerin güvenlik konusunda endişeler yaşadığını belirterek, görüşmelerde söz konusu güvenlik başlıklarının ele alınıp alınmadığını sordu.

Arakçi soruya, "Elbette nükleer müzakerelerin ve temel meselelerin çözümünün gerilim ve tehditten uzak sakin bir ortamda yürütülmesi gerektiğini de vurguladık. Her türlü görüşmenin temel şartı tehdit ve baskıdan uzak durulmasıdır. Biz bunu bugün de açıkça söyledik. Görüşmelerin devam edebilmesi için bu hususun mutlaka dikkate alınmasını bekliyoruz" cevabını verdi.

"SÜRECİN DEVAMI BAŞKENTLERDE YAPILACAK İSTİŞARELERE BAĞLI"

Görüşmelerin devamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Görüşmeler devam edecek ancak sürecin devamı, başkentlerde yapılacak istişarelere bağlı.

Erken değerlendirme yapmak istemiyorum ancak görüşmelerin bu şekilde devam etmesi halinde, üzerinde uzlaşılacak bir çerçeveye ulaşılabilir" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRME MUTABAKATINA VARILDI"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maskat'ta İran ile ABD arasında yürütülen müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi.

Taraflar, görüş ve taleplerini dile getirmelerinin ardından, başkentlerle yapılacak istişareler sonucunda görüşmelerin bir sonraki turuna ilişkin karar alınması konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

"FAYDALI OLDU"

Görüşmeye ev sahipliği yapan Umman'dan Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi de temasların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maskat'ta İran ve ABD arasında çok ciddi arabuluculuk görüşmeleri yapıldı.

Hem İran'ın hem de Amerika'nın düşüncelerini netleştirmek ve muhtemel ilerleme alanlarını belirlemek açısından faydalı oldu.

Uygun zamanda tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Sonuçlar Tahran ve Washington'da dikkatlice değerlendirilecektir" dedi.