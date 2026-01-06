İran ve Küba Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela ile yakın ilişkileri olan İran ve Küba arasında, bölgesel ve uluslararası gündemi konu alan bir görüşme yapıldı.

Görüşmenin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından bir gece operasyonu ile gözaltına alınıp New York'a getirilmesinden kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı ilgi alanlarında geliştirilmesine yönelik mevcut imkânlar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde iş birliği ve koordinasyonun artırılması konuları değerlendirildi.

VENEZUELA'YA MÜDAHALE YORUMU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşme sırasında ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri eylemlerine ilişkin İran’ın tutumunu dile getirerek, bu adımların Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali olduğunu vurguladı.

Erakçi, uluslararası toplumun ve BM'nin bu tür ihlallere karşı açık bir tutum alması gerektiğini belirterek, Küba halkı ve hükümetinin ekonomik baskılar ve dış tehditler karşısındaki tutumundan övgüyle söz etti.

KÜBA'DAN KINAMA

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez ise ABD'nin Karayipler ve Latin Amerika'daki yasa dışı ve güvensiz eylemlerini, özellikle de Venezuela'ya yönelik son yasa dışı işgalini ve cumhurbaşkanı ile eşinin kaçırılmasını kınadı.

DIŞ TEHDİDE KARŞI DİRENİŞ VURGUSU

Rodriguez, Küba'nın her türlü dış tehdide karşı direnişini vurguladı ve saldırgan tek taraflılığa karşı koymak için dost ülkeler arasında iş birliği ve koordinasyonun gerekliliğini dile getirdi.

İran ve Küba Dışişleri Bakanları, özellikle BM Şartı'nın Savunulması Dostlar Grubu ve Bağlantısızlar Hareketi çerçevesinde ikili ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.