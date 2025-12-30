İran ve Umman dışişleri bakanları Yemen'deki gelişmeleri görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızıldeniz bölgesindeki gelişmeler İslam ülkelerinde hareketliliğe yol açtı.

İran haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Görüşmede, Yemen’deki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Erakçi, Yemen’in toprak bütünlüğünün korunması için bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ARTMALI"

İki Bakan ayrıca, Batı Asya, Doğu Akdeniz ve Afrika Boynuzu’ndaki son durumu da değerlendirerek, bölgedeki bölünmelere karşı İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılması hususuna dikkat çekti.

YEMEN'İN DOĞUSUNDAKİ DURUM

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.