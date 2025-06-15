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Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları, Orta Doğu'yu hareketlendirdi.

İki ülkenin karşılıklı saldırıları sürerken, gün ilerledikçe de yeni gelişmeler yaşanıyor.

İRAN'DAN 50 YENİ FÜZE ATEŞLENDİ

İsrail ordusu, ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaparak İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurdu.

İsrail, ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

İsrail yetkilileri güncel ölü sayısını 11, yaralı sayısını 200 olarak açıkladı.

"İKİNCİ EMRE KADAR SIĞINAKLARDA KALIN"

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

İRAN'IN BAŞKENTİNDE PATLAMA SESLERİ

Bugün öğle saatlerinde İran'ın başkentinde yeni patlamalar duyulmaya başladı.

İranlı haber kaynakları Khabar Online ve Ham Mihan, batı ve kuzeybatı Tahran üzerindeki hava savunma sistemlerinin "yeni saldırılara karşı koymak" amacıyla devreye girdiğini bildirdi.

İSRAİL 50 SAVAŞ JETİ HAVALANDIRDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), pazar sabahı yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçağının Tahran semalarında operasyon yürüttüğünü ve hedefin İran’ın nükleer programıyla bağlantılı tesisler olduğunu duyurdu.