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Haber Merkezi

Orta Doğu'da gerilim, İsrail'in 13 Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze üsleri ve askeri karargahlarına düzenlediği kapsamlı hava saldırılarıyla yeniden yükseldi.

İran, bu saldırılara karşılık olarak 14 Haziran gecesi 'Gerçek Vaat 3' operasyonuyla İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) misilleme saldırısı başlattı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

Saldırılar, özellikle Tel Aviv, Hayfa ve Rishon Lezion gibi şehirlerde patlamalara ve hasara yol açtı.

İran'ın saldırıları, İsrail'in 'Yükselen Aslan' operasyonuyla vurduğu Tahran, Tebriz, Şiraz ve diğer şehirlerdeki kayıplara yanıt olarak gerçekleştirildi.

İran'ın 14 Haziran'da başlattığı misilleme saldırılarında, Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot'ta bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü'nde bir laboratuvar binası ağır hasar gördü ve yangın çıktı.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU

İsrail basını, binada mahsur kalanlara yönelik kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tel Aviv'in Ramat Gan ve Bat Yam bölgelerinde de çok sayıda binada hasar oluşurken, bazı binaların çökme riski taşıdığı belirtildi.

Hayfa'da füzelerin isabet ettiği noktalarda dumanların yükseldiği gözlendi.

İsrail sağlık yetkililerine göre, saldırılarda en az 41 kişi yaralandı, ancak can kaybı resmi olarak doğrulanmadı.

İRAN TARAFINDA KAYIP BÜYÜK

İran tarafında ise İsrail'in saldırıları ciddi kayıplara yol açtı.

İran devlet medyası, İsrail'in Tahran, Tebriz, Şiraz ve Kirmanşah'taki hedeflere yönelik saldırılarında aralarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle birlikte en az 78 kişinin öldüğünü, çoğunluğu sivil 320 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, Natanz nükleer tesisinde bir patlama meydana geldiği ve tesisin güç besleme ünitesine zarar verildiği bildirildi.

ERAKÇİ, İTİDAL ÇAĞRILARINI REDDETTİ

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), Natanz'daki sızıntının kontrol altına alınabilir düzeyde olduğunu belirtti.

Karşılıklı Açıklamalar ve Bölgesel Gerginlik İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e 'ağır darbeler indireceklerini' belirtirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıları 'BM Şartı'na uygun' bir savunma olarak nitelendirdi ve itidal çağrılarını reddetti.

"İRAN HİÇ BU KADAR ZAYIF OLMAMIŞTI"

İran, ABD, İngiltere ve Fransa'yı misilleme saldırılarını durdurmaları için İsrail'e yardım etmemeleri konusunda uyardı; aksi takdirde bölgedeki üs ve gemilerinin hedef alınabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın balistik füzelerinin büyük kısmını yok ettiklerini ve 'İran'ın hiç bu kadar zayıf olmadığını' iddia etti.

100'DEN FAZLA İHA'NIN İMHA EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Tahran'ın sivil hedefleri vurarak 'kırmızı çizgiyi aştığını' savundu ve yeni saldırılarla yanıt verileceğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'dan gelen 100'den fazla İHA'nın Suriye ve Ürdün üzerinde imha edildiğini bildirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının barışı tehdit edeceğini belirtirken, İsrail'in saldırılarını desteklediklerini ancak İran'ın misillemesine karşı olduklarını ifade etti.

İngiltere ve Fransa, taraflara itidal çağrısı yaparken Türkiye ve Hamas, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın talebi üzerine acil toplandı.

İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyururken, İsrail hava sahasını kapattı ve halkı sığınaklara yakın kalmaya çağırdı.

Karşılıklı saldırılar, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.