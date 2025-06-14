İran'da 5 kişiye 'İsrail' gözaltısı

İHA

İsrail ve İran arasındaki gerilim hat safhada...

İsrail'in saldırılarıyla başlayan İsrail-İran gerilimi sürerken, İran’ın Yezd kentinde kamuoyunu provoke ettiği gerekçesiyle beş kişi gözaltına alındı.

5 GÖZALTI VAR

Yezd Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ülkenin bazı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından halk arasında huzursuzluk ortamı oluşturmak amacıyla sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan ve gizli sınıflandırmaya tabi bölgelerin görüntülerini çeken beş kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

HAPİS CEZALARI HATIRLATILDI

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada İsrail’i destekleyen her türlü paylaşımın, "Siyonist Rejimin Düşmanca Eylemleriyle Mücadele Yasası'nın" 8’inci maddesi kapsamında değerlendirildiği ve bu tür içerikleri yayımlayanlara 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası uygulanacağı hatırlatıldı.