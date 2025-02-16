İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

AA

İran'da Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk'te panik yaratan bir deprem yaşandı.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.25'te kaydedildi.

HASAR YOK

Depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı bildirildi.