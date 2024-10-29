İran'da Alman vatandaşlığı da bulunan Cemşid Şarmehd idam edildi

DHA

İran'da terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran-Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd, Nisan 2023 tarihinde hakim karşısına çıkmıştı.

69 yaşındaki Şarmehd, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan idama mahkum edilmişti.

İDAM EDİLDİ

Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan idam cezası uygulandı.

"KENDİNİ SAVUNMA FIRSATI VERİLMEDİ"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz idam ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e yargılama sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunma fırsatı dahi verilmemiştir." dedi.