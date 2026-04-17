İran'dan ateşkes açıklaması: Her türlü saldırganlığa yıkıcı karşılık verilecek

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler ile askıya alındı.

Söz konusu ateşkes sonrası, ABD ile İran arasında ikinci bir müzakere toplantısı beklenirken, İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Ordu Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek girişimlerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu, düşmanların her türlü saldırgan ve suç teşkil eden eylemine güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin 4 Mart'ta uluslararası sularda batırdığı "Dena" gemisinde hayatını kaybedenlerin intikamının da alınacağı kaydedildi.