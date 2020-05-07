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    İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı

    Kazvin eyaletindeki camide maske takan cemaat, ibadet yaparken sosyal mesafeyi korudu.
    • AA
    • 07.05.2020 - 18:05
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    İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı

    İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde, camiler ibadete açıldı.

    Belirlenen beyaz bölgelerden Kazvin eyaletine bağlı Abyek ilçesindeki İmam Sadık Camisi'nde halk, belirlenen kurallara uyarak, namaz kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi.

    SOSYAL MESAFELİ İBADET

    İbadet sırasında maske ve eldiven taktığı görülen cemaate, camiye girişte de dezenfektan uygulandı.

    İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı VİDEO

    İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

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