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- İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı
İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı
Kazvin eyaletindeki camide maske takan cemaat, ibadet yaparken sosyal mesafeyi korudu.
- AA
- 07.05.2020 - 18:05
İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde, camiler ibadete açıldı.
Belirlenen beyaz bölgelerden Kazvin eyaletine bağlı Abyek ilçesindeki İmam Sadık Camisi'nde halk, belirlenen kurallara uyarak, namaz kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi.
SOSYAL MESAFELİ İBADET
İbadet sırasında maske ve eldiven taktığı görülen cemaate, camiye girişte de dezenfektan uygulandı.
İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı VİDEO
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