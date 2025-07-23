İran’da bin kaçak kripto madencilik cihazı imha edildi

İran’da süregelen enerji krizi nedeniyle, yasa dışı kripto para madenciliğine karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, son operasyonlarda kaçak kullanılan bin adet kripto madencilik cihazı ele geçirildi ve imha edildi.

10 BİN HANENİN BİR AYLIK ELEKTRİK İHTİYACINA DENK

Fars Haber Ajansı, cihazların imha edildiği görüntüleri kamuoyuyla paylaşırken, bu ekipmanların tükettiği enerjinin yaklaşık 10 bin hanenin bir aylık elektrik ihtiyacına denk olduğu belirtildi. Yetkililer, bu tür yasa dışı faaliyetlerin sürdürülebilir elektrik arzını tehdit ettiğine dikkat çekti.

DÜŞÜK MALİYETLER, KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRDI

Elektrik maliyetlerinin düşük olması nedeniyle İran, son yıllarda kripto para madenciliğinin en yaygın yapıldığı ülkelerden biri haline geldi. Ancak özellikle yaz ve kış aylarında artan enerji tüketimi, ülke genelinde ciddi elektrik kesintilerine yol açıyor.

Enerji Bakanlığı, hem kaçak elektrik kullanımını engellemek hem de ulusal şebekeyi korumak adına benzer denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.