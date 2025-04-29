İran'da bir fabrikada patlama meydana geldi

DHA
İran’ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde, bir fabrikada patlama yaşandı...
Yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 2 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
ACİL DURUM EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30’da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Şişefuruş, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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