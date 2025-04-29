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İran'da bir fabrikada patlama meydana geldi

İran'da bir fabrikada patlama meydana geldi İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş yaptığı açıklamada, bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.