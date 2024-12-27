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İHA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda muhalifler, son olarak Şam'ı da ele geçirerek 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

Devrilen rejim lideri Esad ise Rusya'ya sığındı.

Yaşanan gelişmeler sonrası kan donduran gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor..

Bu kapsamda, Amerikan ambargosundaki İran'da demir ve çelik ihracatının her geçen gün artışı dikkat çekti.

Verilere göre İran'ın 2024 yılının ilk 6 ayında çelik ihracatının 5 bin 897 ton olduğu kaydedildi.

PKK KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN İRAN'A GEÇİŞİ YAPILDI

Ambargoya rağmen İran'ın demir ve çelik ihracatının artmasının ise Suriye'de devrilen Esad rejimi sayesinde olduğu iddia edildi.

Suriye'de bombalanarak harabeye çevrilen evlerdeki hurdaların Irak'taki PKK kontrolündeki bölgelerden İran'a geçişinin yapıldığı, İran'ın da bu hurdaları işleyip demir ve çelik yaparak yine usulsüz yollarla başka ülkelere sattığı öğrenildi.

İNŞAAT FİRMALARINA ÇAĞRI

İran'dan demir ve çeliğin Türkiye'ye gelmediğini belirten sektör temsilcileri ise her ihtimale karşı inşaat firmalarının demir ve çeliklerini test etmesi gerektiğini aktardı.

"HER TARAFTAN AMBARGO OLAN ÜLKEDE BU KADAR DEMİR İHRACATININ MÜMKÜNÜ YOKTUR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şu sözleri sarf etti:

Uzun süredir İran'a uygulanan ambargoda bu tür hırsızlıkları zaten beklemekteydik. Esad'ın askerleri ve PKK/PYD unsurları buradaki hurda demirleri yine kendi koridorlarından, İran'a sattığı aşikardır. İran'a uygulanan ambargoya rağmen İran'ın demir ihracatının arttığı gözlemlenmektedir. Her taraftan ambargo olan ülkede bu kadar demir ihracatının mümkünü yoktur. İran'daki ambargoya rağmen çevre kendi komşu ülkelerine ihracatı söz konusudur.

"BİZİM ÜLKEMİZE İRAN'DAN BU ÜRÜNLER GELMİYOR"

Demir çekme testlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, daha sonra şu ifadelerde bulundu:

Türkiye olarak bizim gözümüzün açık olması gerekiyor. Bu hurda demirler işleniyor ve hem profil hem köşebent hem de inşaat demiri haline getiriliyor. Ancak bunların hiçbiri standart kalitede olmuyor. Bizim ülkemize İran'dan bu ürünler gelmiyor ama yine de demir çekme testleriyle bu ürünler kontrol edilmeli. Her tarafta ambargo varken bu tür bir ihracatın gündeme gelmesi çok yanlıştır. Ayrıca devletin de sıkı denetim yapması gerekmektedir.

Öte yandan Başkan Karslıoğlu, sınır güvenliklerinin de arttırılarak bu ürünlerin giriş ve çıkışlarda kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.