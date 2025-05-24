İran'da elektrik ve su krizi: Pezeşkiyan çağrı yaptı

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İran'da enerji krizi...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı'nda konuştu.

ÇAĞRI YAPTI

Yenilenebilir enerji kullanımına yöneleceklerini aktaran Pezeşkiyan, "Fosil yakıt kullanımını azaltıp temiz enerji kullanmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkedeki enerji sorunlarının aşırı tüketimle de ilgili olduğuna dikkati çekerek "Verilere göre, birçok Avrupa ülkesinden 6 kat daha fazla elektrik tüketiyoruz. İnsanlar daha fazla destekleyici olursa bu durumu düzeltebiliriz" dedi.

"BEDAVA ELEKTRİK VERDİĞİMİZDE BUNUN DEĞERİ BİLİNMİYOR"

Ülkedeki elektrik tarifelerinin de yetersiz olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Fiyat trendi böyle olmayacak. Biz bedava elektrik verdiğimizde bunun değeri bilinmiyor. Eğer gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak güneş enerjisine yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

DEVLET DAİRELERİNDE SU KESİNTİSİ

Öte yandan Tahran’da aşırı su tüketimi yaptıkları tespit edilen devlete ait bazı idari ofislerin suyunun kesildiği bildirildi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.