İran'da enerji tüketimini azaltmak için 13 eyalette 'sıcak hava tatili'

İran'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Buna göre, haftanın ilk günü sayılan 23 Ağustos Cumartesi günü Tahran başta olmak üzere en az 13 eyalette kamu kurumları kapalı olacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALTILDI

Tatil edilen eyaletler arasında Elburz, Yezd, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Kum, Kirman, Huzistan, Kuzey Horasan ve Yezd eyaletleri bulunuyor.

Tatil edilmeyen eyaletlerde ise çalışma saatleri 06.00-11.00 saatleri arasına çekildi.

SICAKLIKLAR 45 DERECEYİ AŞTI

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceleri aştı.

Tahran'da da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

"ELEKTRİK TÜKETİMİNİ MİNİMUMDA TUTUN"

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

KAYNAKLARIN TASARRUFLU KULLANILMASI İÇİN ÇAĞRI

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.