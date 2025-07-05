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İran'da Hamaney'e destek gösterisi

İsrail'in İran'a saldırısı sırasında rejim değişiklikleri yorumları da yapılıyordu. Bugün ise İran'da haktan, mevcut yönetine destek geldi.

AA AA
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İran'da Hamaney'e destek gösterisi

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD ve İsrail’in tehditlerine karşı ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney’e destek amacıyla geniş katılımlı bir gösteri yapıldı.

Yürüyüşe katılımın yoğun olduğu gözlenirken çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

MUHARREM AYININ DOKUZUNCU GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

Gösteri, muharrem ayının dokuzuncu günü olan "Tasua" merasimleri sırasında gerçekleşti.

Tahran Üniversitesi Camisi’nde yapılan matem törenlerinin ardından binlerce kişi, Filistin Caddesi üzerinde bulunan Hamaney’in konutuna doğru yürüyüşe geçti.

"AMERİKA’YA ÖLÜM", "İSRAİL’E ÖLÜM" SLOGANLARI 

Üniversitenin öğretim görevlileri, öğrenciler ve çeşitli kesimlerden İranlılardan oluşan göstericiler, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney’in posterlerini taşırken, "Amerika’ya ölüm", "İsrail’e ölüm" sloganları attı.

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