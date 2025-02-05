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Haber Merkezi

İran, bir kez daha genç bir kadının protestosuna tanıklık etti.

Ülkede kadınlara yönelik muameleye tepki gösteren genç bir kadın, soyunarak polis arabasının üzerine çıktı.

Olay, İran'ın kuzeydoğusundaki ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de gece saatlerinde meydana geldi.

POLİS ARABASININ ÖN CAMINA TIRMANDI

Çarpıcı görüntülerde, kadının polis aracının kaputuna tırmandığı, polislere bağırdığı ve kollarını kaldırmış bir şekilde ön cama çıktığı görülüyor.

POLİSLER SİLAHLARINA SARILDI

Polislerin genç kadını indirmeye çalışmasına rağmen, kadın hareket etmeyi reddediyor, hatta polislerden biri aracın içine girip silah almaya çalışıyor.

Gerginlik sürerken, kamuflaj giysili ve saldırı tüfeği tutan başka bir polis memuru onunla konuşmaya çalışıyor.

GERİ ADIM ATTIRAMADILAR

Ancak kadın geri adım atmak yerine ışıkları yanıp sönen polis arabasına daha da tırmanıyor ve yanından geçen sürücülere kollarını sallıyor, sürücüler de korna çalarak destek veriyor.

PROTESTONUN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kadının bu hareketinin sebebi henüz bilinmiyor ancak sosyal medyada dolaşan haberlere göre, İran'ın kadınlara yönelik giderek baskıcı hale gelen giyim yasalarını protesto etmek için bu hareketi yaptığı öne sürülüyor.

Kadının durumu veya hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DA KADINLARI HEDEF ALAN YENİ YASALAR

Bu görüntüler, İran'da hükümetin kadın haklarına yönelik baskısının arttığı, yetkililerin tartışmalı yeni bir yasayla kıyafet yönetmeliğini sıkılaştırdığı bir dönemde kaydedildi.

Henüz resmen kabul edilmeyen yasa tasarısında, "çıplak, yarı çıplak veya toplum içinde uygunsuz görülen kıyafetler giyen" herhangi bir kadının derhal tutuklanabileceği ve adli makamlara teslim edilebileceği belirtiliyor.

Uymayanlara ise iki yıla kadar ülkeden çıkış yasağı veya sosyal medyadan men cezası verilebilecek.

VÜCUDUNU PROTESTOYA DÖNÜŞTÜRMEK

Kasım ayında, bir başka İranlı kadın, Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde ahlak polisi tarafından saldırıya uğradıktan sonra protesto olarak soyunmuştu.

Görüntülerde, üniversite dışında neredeyse çıplak halde oturan kadının, görevliler tarafından vahşice sürüklenerek götürüldüğü görülüyor. Daha sonra akıl hastası olduğu iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

TEMEL ÖZGÜRLÜKLERLE İMTİHAN

İran'ın sivil özgürlüklere yönelik baskısı kıyafet kurallarının çok ötesine uzanıyor.

Şok edici rakamlar, rejimin geçen yıl bin kişiyi idam ettiğini ve bunun son 30 yılın en yüksek rakamı olduğunu ortaya koyuyor.

Siyasi tutuklular, kadınlar ve hatta çocuklar bile adil bir yargılama olmaksızın idam edilenler arasında yer alıyor.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

İran'da kadınlar uzun süredir sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor, ancak Mahsa Amini'nin 2022'deki ölümünden bu yana yaptırımlar giderek daha agresif hale geldi.

22 yaşındaki Amini, başörtüsünü yanlış taktığı iddiasıyla "ahlak polisi" tarafından tutuklandı.

Daha sonra gözaltındayken hayatını kaybetti, ciddi şekilde dövüldüğü iddiaları ülke çapında protestoları tetikledi.