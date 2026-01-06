İran'da protestolara karşı çözüm: Herkese 7 dolar verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da krizler son bulmuyor...

Ülkede ulusal para birimi riyalin sert değer kaybı, başkent Tahran’da geniş çaplı protestolara yol açtı.

TOPLUMSAL PROTESTOLARA DÖNÜŞTÜ

28 Aralık 2025’te Tahran Kapalı Çarşı esnafının kepenk indirmesiyle fitili ateşlenen protestolar, kontrol edilmesi güç bir toplumsal harekete dönüştü.

İran’da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar 9. gününe girdi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ GELDİ

Tahran yönetiminden protestolara karşı ekonomik öneri geldi.

HER AY 7 DOLAR ÖDENECEK

Hükümet sözcüsü Fatemah Mohajerani, devletin her İranlıya her ay 1 milyon İran Tümeni (yaklaşık 7 dolar) ödeme yapacağını açıkladı.

Ödeme programının 4 ay süreceği belirtildi.

Ancak bu yardım programı nakit olarak değil, kredi şeklinde banka hesaplarına temel ihtiyaçlarda kullanılması için yatırılacak.

Mohajerani'nin açıklamasına göre hükümetin planı ise hane halkının alım gücünü korumak, enflasyonu kontrol etmek ve gıda güvenliğini sağlamak.

ACİL ÖNLEM OLARAK SUNULDU

Tahran yönetiminin bu kararı, ekonomik sıkıntı yaşayan ve yüksek enflasyonun da tetiklemesiyle çıkan protestolara karşı acil önem olarak değerlendirildi.

Ancak 7 dolarlık yardımın ekonomik sıkıntı yaşan İranlılara ne kadar destek olacağı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Aylık asgari ücretin yaklaşık 100 dolar (yaklaşık 4 bin 300 lira) olduğu İran'da ortalama giderlerin yaklaşık 200 dolar olduğu tahmin ediliyor.

HALK KRİZİ İÇERİSİNDE

85 milyon nüfuslu İran, genişleyen uluslararası yaptırımlar, enflasyon ve para birimindeki devalüasyonla derin bir ekonomik krizin içinde olarak belirtiliyor.

İran'da halk, aralık ayında enflasyonun yüzde 42'ye çıkmasıyla sokaklara inmişti. 40'a yakın şehirdeki protestolarda güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

İran Ruhani Lideri Ali Hamaney de protestolara dair konuşmuş, protestocularla pazarlık edilebilir mesajı verirken kargaşa çıkaranlara tolerasyon gösterilmeyeceğini söylemişti.