İran’da terör operasyonu düzenlendi

İHA
İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde hareketli dakikalar yaşandı..
İran güvenlik güçleri, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir binaya operasyon için harekete geçti.
6 TERÖRİST TUTUKLANDI
Baskın sırasında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı.
İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kudüs Karargahı’ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 6 teröristin tutuklandığı, 1 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE ASKERİ TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ
Örgüte ait binanın operasyonel amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, içeride çok sayıda silah, askeri teçhizat ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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