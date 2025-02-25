Haberler



Dünya



İran’da terör operasyonu düzenlendi

İran’da terör operasyonu düzenlendi İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kudüs Karargahı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde düzenlenen terör operasyonunda 1 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.