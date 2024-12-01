İran'da 'Tesettür Yasası' tepkilere yol açtı

AA

İran yürürlüğe girecek olan 'Tesettür Yasası' ile çalkalanıyor..

Zorunlu başörtüsünü içeren yasa, bir süredir İran Meclisi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında görüşülüyor.

"Tesettür Yasası" olarak bilinen "aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki" kanununun 13 Aralık'ta yürürlüğe girmesi beklenirken ülkeden tartışma sesleri yükseliyor.

PARA CEZALARI VERİLECEK

Para ve hapis cezalarını içeren kanun 72 maddeden oluşurken, yasaya riayet etmeyenlere 71 dolar ile yaklaşık 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilecek.

Ayrıca, para cezasını 10 gün içinde ödemeyenlere, devlet daireleri ve bankalarda hizmet verilmeyecek, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet de alamayacaklar.

REFORMİSTLERDEN TEPKİ

Ayrıntıları dün kamuoyuna yansıyan Tesettür Yasası'na reformist kanattan da tepki geldi.

Hasan Ruhani kabinesinde İran Yol ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Abbas Ahundi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a hitaben yazdığı mektubunda, söz konusu kanunla Pezeşkiyan ile halkın karşı karşıya geleceğini savunarak Cumhurbaşkanı'ndan yasayı veto etmesini talep etti.

"TESETTÜR VE İFFET YASASININ TEBLİĞİNİ ÖNCELEMEK YERİNE ÜLKEYLE İLGİLENİN"

Reformist Cephesi Sözcüsü Cevad İmam ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ülkedeki sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarına işaret ederek "Tesettür ve iffet yasasının tebliğini öncelemek yerine ülkeyle ilgilenin." sözlerini sarf etti.

GÖSTERİLER YAKLAŞIK 4 AY SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan, İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 ay sürmüş ve 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsüne riayet etmediği gözlenmiş, bu durum ülkedeki radikal muhafazakar siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.