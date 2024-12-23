İran’da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı

İHA

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı.

İran Karayolu Trafik Operasyonları Başkanı Behruz Hanpur, Zahidan kentinden Gürgan kentine gitmek üzere yola çıkan 24 kişilik yolcu otobüsünün Sefidabeh-Zahedan kara yolunda kaza yaptığını açıkladı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın yerel saatle 10.15’te meydana geldiğini ifade eden Hanpur, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza yerine çok sayıda kurtarma ve yardım ekiplerinin gönderildiğini belirten Hanpur, yaralıların ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiğini ifade ederek kazanın, ilk belirlemelere göre kötü arazi şartları ve tanker şoförünün ani manevrası nedeniyle meydana geldiğini, ancak kapsamlı soruşturmanın henüz devam ettiğini bildirdi.