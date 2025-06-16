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İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve akabinde de İran'ın misilleme saldırıları dördüncü gününde de sürüyor.

Canlı yayınlarla bölgeden sıcak gelişmeleri aktaran tv100'de Aydınlık gazetesi muhabiri Gürkan Demir saldırı altındaki İran’dan son durumu paylaştı.

"İRAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF EDİLİYOR"

Gürkan Demir şunları söyledi;

Başkent Tahran’da gökyüzü zaman zaman aydınlanıyor zaman zaman sakinlik yaşanıyor. İsrail’in aralıklarla İran’ın Başkenti Tahran’da hava saldırısı girişimi oluyor.



İran’ın da hava savunma sistemleri bunlara karşı aktif ediliyor. Yaklaşık 15-20 dakika önce sistemlerin devreye girdiğini bir kez daha kulaklarımızla duymuş olduk. Çok yakın bir yerde seslerini duyduk.



3 ismin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu devrim muhafızları tarafından kamuoyuna resmi açıklama ile duyuruldu. Son kısmında İsrail’in istihbarat subaylarına yaptığı suikastın terörist saldırı olduğunu ifade etti.

"CASUS AVI BAŞLATILDI"

İran’ın içerisindeki meselede son 2 gündür özellikle yoğun bir şekilde İran istihbaratının eğildiğini görüyoruz. Üst üste çeşitli bölgelerde İsrail ile iş birliği yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenleniyor.



Teyakkuza geçilmiş durumda şehirde bazı noktalara kontrol noktaları oluşturuldu, güvenlik güçleri tarafından araçlar denetleniyor. Bazı saatler aralığında pikap, üstü açık araçlar ve kamyonetlerin trafiğe çıkması yasaklanıyor. Tahran’da ve diğer şehirlerde İsrail casuslarına yönelik Casus avının başlatıldığını söyleyebilirim.

İRAN İSRAİL DRONE'LARINI BÖYLE ELE GEÇİRDİ

İran Devlet Televizyonu, ele geçirilen Drone parçalarının görüntüsünü paylaştı.