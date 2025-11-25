İran'daki teknoloji fuarında robot kılığına girmiş insanlar gösteri yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran, uluslararası arenada sık sık İsrail ve ABD ile çekişmeleri ile kendinden söz ettiriyor.

Dış dünya ile yüksek perdeden konuşan, İsrail ve ABD'ye her fırsatta meydan okuyan ve tehdit içerikli mesajlar yayınlayan İran, buna karşın aynı oranda da dalga konusu oluyor.

Gururla sergilenen silahlar, ihtişamlı askeri geçitler İran'ın bir bakıma uluslararası arenada vitrini...

İRAN'DAKİ TEKNOLOJİ FUARINDA SKANDAL

İran'da teknoloji açısından da benzer bir yaklaşım sergileniyor.

Bu kapsamda 12 Kasım'da Kish Inox Teknoloji Fuarı düzenlendi. Ülkenin teknolojik yeteneklerinin sergilendiği bu fuarda yine bir skandal yaşandı.

ROBOT KILIĞINDA İNSAN

Dünyadaki robot trendine ayak uydurmak isteyen İran, fuarda kostüm giydirilmiş insanları robot diye sergiledi.

Bir kadın ve erkeğin garip kıyafetler ve gözlükler ile fuar alanında boy göstermesi, robotik hareketleri ve konuklarla diyalogları ülkede gündem oldu.

DALGA KONUSU OLDULAR

Ülkede bir anda sosyal medya paylaşımları ile en çok konuşulan olay haline gelen fuar büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları bu olayı hükümetin gösterişçiliğinin ve yapmacıklığının bir göstergesi olarak değerlendirerek binlerce paylaşımda bulundu.

Söz konusu görüntüler küresel çapta viral haline gelirken İran yine dalga konusu oldu.