Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken ABD'nin askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı merak konusu.

ABD, bölgeye uçak gemisi göndererek hava tatbikatı yapacağını açıklarken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ÖNLEYİCİ SALDIRI YAPABİLİRİZ"

Rubio açıklamasında, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz.

Ancak bu Trump'ın tasarrufunda" sözlerini sarf etti.

"TRUMP'IN İLK AMACI SAVUNMA"

Önceliklerinin diplomasi olup işlerin o noktaya varmamasını temenni eden Rubio, "İran, binlerce balistik füze stoklamış halde" dedi.

Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Başkan Trump'ın ilk amacı savunma" şeklinde konuştu.

İRAN: HER TÜRLÜ SALDIRGANLIĞA CEVAP VERMEYE HAZIRIZ

Rubio'nun açıklamalarının ardından İran cephesinden jet hızında yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran silahlı kuvvetlerinin parmakları tetikte. Her türlü saldırganlığa cevap vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ESKİ BİR TAKTİĞİ"

Arakçi'nin açıklamasının ardından bir açıklamada İran Devrim Muhafızları tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada "Savaş atmosferi yaratmak, ve uçak gemisi yollayarak gözdağı vermek ABD'nin eski bir taktiğidir." denildi.

TRUMP BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

Öte yandan Trump, son yaptığı açıklamada, "İran'a büyük bir donanma gidiyor. Çok hızlı hareket ediyor. Umarım İran masaya oturur." dedi.

İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını söyleyen Trump, İran'a "Anlaşma yapın" çağrısı yaptı.

ABD, HAVA TATBİKATI YAPACAĞINI DUYURDU

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken, Orta Doğu'da birkaç gün sürecek hava tatbikatı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada "Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir" denilmişti.