İran'dan ABD'nin vize yasağına sert tepki: Müslüman düşmanlığı

İHA

ABD'nin vize yasağı tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili tepki dolu bir açıklama da İran cephesinden geldi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini tamamen yasaklayan kararnamesine tepki gösterdi.

"MÜSLÜMANLARA YÖNELİK DÜŞMANLIĞIN GÖSTERGESİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın ABD'li yetkililerin "üstünlükçü ve ırkçı" zihniyetlerinin açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ABD hükümetinin İran vatandaşlarını sadece dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir. Ayrıca uluslararası hukukun temel ilkelerinden olan ayrımcılık yasağını ve temel insan haklarını da açıkça ihlal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"SİSTEMATİK IRKÇILIĞIN AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Açıklamada, "Yüz milyonlarca insanın da sadece milliyeti veya dini nedeniyle başka bir ülkeye seyahat hakkından mahrum bırakılması, ABD yönetimindeki sistematik ırkçılığın ve ayrımcılığın açık bir göstergesidir.

Bu durum, insan haklarına ilişkin uluslararası normları ihlal etmekte ve ABD hükümetine uluslararası düzeyde sorumluluk yüklemektedir." denildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarının, ABD'nin insan hakları ihlallerine ve tek taraflı yaklaşımlarına açıkça karşı çıkması gerektiği vurgulandı.

İran'ın da ABD'nin ayrımcı kararlarının yol açtığı etkiler karşısında İran vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli tüm adımları atacağı ifade edildi.

12 ÜLKENİN VATANDAŞLARINA GİRİŞ YASAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, İran, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişine tamamen yasak getiren "Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması" adlı kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise kararnamenin 9 Haziran'da yürürlüğe gireceği ve bu tarih öncesinde alınan vizelerin iptal edilmeyeceği duyurulmuştu.

TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE YAPMIŞTI

Başkan Trump, ilk görev döneminde de çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden gelen yolculara yönelik seyahat yasağı uygulamış, bu karar ciddi tartışmalara neden olmuştu.

Uygulama, 2021'de göreve gelen Başkan Joe Biden tarafından iptal edilmişti.