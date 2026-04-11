İran'dan ABD'ye ağır misilleme: Körfeze 42 günde en az 6 bin 657 saldırı düzenledi

Orta Doğu'da bir süre için silahları bırakma konusunda uzlaşma sağlandı.

ABD ve İran iki haftalık bir ateşkes konusunda el sıkışırken müzakere masası Pakistan'da yeniden kuruldu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırılar bölgede büyük bir yıkıma yol açarken İran da bu saldırılara karşılık vermekten çekinmedi.

Bu kapsamda İsrail ve bölgede bulunan ABD üsleri hedef alınırken son veriler saldırıların boyutunu ortaya çıkardı.

EN AZ 6 BİN 657 FÜZE SALDIRISI

İran'ın misillemelerinde Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alınırken, Arap ülkelerine yönelik toplamda en az 6 bin 657 füze ve İHA saldırısı tespit edildi.

ABD ile İran arasında ateşkesin ilk günü BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'e 14, ikinci günü Kuveyt ve Bahreyn'e 14 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKE BAE OLDU

Saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlenen bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), en az etkilenen ülke Umman oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 563 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 256 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

KUVEYT'TE KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 369 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 852 İHA engellendi.

Kuveyt’teki Arifjan Kampı da önemli bir ABD Ordusu üssü olarak öne çıkarken 1999 yılında inşa edilen üs, Orta Doğu’daki ABD askeri operasyonları için birincil lojistik, tedarik ve komuta merkezi olarak biliniyor.

SUUDİ ARABİSTAN TAM 916 İHA'YI ENGELLEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve resmi El-İhbariye televizyon kanalının verilerine göre, ülke hava sahasına giren en az 104 füze ve 916 İHA etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan’da ABD Hava Kuvvetlerinin kullandığı Prens Sultan Hava Üssü bulunuyor.

BAHREYN'DE HEDEFLERDEN BİRİ OLDU

Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasında saldırıların başlangıcından itibaren İran'dan gönderilen 194 füze ve 515 İHA'nın engellendiği duyuruldu.

Ülke Körfez ülkesi Bahreyn de bölgedeki Amerikan üslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

KATAR VE ÜRDÜN'E AĞIR SALDIRILAR

Katar Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye "537 hava saldırısının yapıldığı" belirtilirken, hava savunma sistemlerinin 227 füze ve 111 İHA'ya karşılık vererek engellediği aktarıldı.

Ürdün ordusunun açıklamalarına göre, savaşın başlangıcından bu yana hava sahasında 291 füze ve İHA'nın "ülke topraklarını hedef aldığı" kaydedildi.

SAVAŞTAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKE

Saldırılardan en az etkilenen ülke olan Umman'da, resmi haber ajansı ONA'nın verilerine göre ise şu ana kadar en az 19 İHA saldırısının gerçekleştiği bildirildi.