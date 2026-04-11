İran'dan ABD'ye Hürmüz yalanı tepkisi: Kesinlikle reddediyoruz

İran ile ABD arasında gerilim tırmanırken, Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir kriz başlığı ortaya çıktı.

DMO’ya bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na girdiği yönündeki ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, “CENTCOM komutanının Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı’na yaklaşması ve girmesiyle ilgili iddiası kesinlikle reddedilmektedir. Herhangi bir geminin geçişi ve hareketine ilişkin yetki, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin elindedir” denildi.

ABD, "MAYIN TEMİZLEMEK OPERASYONU BAŞLATTIK" DEMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın açıklamasında ise, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından döşendiği öne sürülen mayınlara karşı temizlik operasyonu başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD Donanması’na ait USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı güdümlü füze destroyerlerinin boğazdan geçerek Umman Körfezi’nde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

CENTCOM, söz konusu operasyonun deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütüldüğünü vurgularken, bölgede yeni bir “güvenli geçiş hattı” oluşturulacağını da duyurdu. Ayrıca su altı insansız araçları da dahil olmak üzere ek ABD unsurlarının mayın temizleme çalışmalarına katılacağı bildirildi.