Trump’tan İran çıkışı: Anlaşmasalar da fark etmez, biz kazandık

ABD, İran ve Pakistan’ın katılımıyla yürütülen üçlü ateşkes görüşmeleri tamamlandı.

İslamabad’da gerçekleşen yüz yüze temaslara Vance, Witkoff, Kusner, Galibaf, Arakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı katıldı.

Görüşmelerin ardından taraflar arasında yazılı metin alışverişi sürecine geçildi.

"ANLAŞMA YAPSALAR DA YAPMASALARDA BİZ KAZANDIK"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN BASINI: ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GİRİLDİ

İran basınında yer alan ve Pakistanlı kaynaklara dayandırılan haberlerde İran ve ABD müzakere heyetlerinin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğundaki üçlü görüşmelerinin yeni bir aşamasının başladığı kaydedildi.

Haberde, Pakistan saati ile gece yarısının geride kaldığı süreçte taraflar arasındaki müzakerelerin yoğun bir şekilde sürdüğü ve üçüncü aşamaya girildiği aktarıldı.

İranlı kaynaklar, temaslarda ABD’nin "aşırı" taleplerde bulunduğunun ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin başlıklardaki anlaşmazlıkların hala ABD-İran arasındaki kilit konulardan biri olduğunun altını yeniden çizdi.

Kaynaklar, bu aşamanın İranlı heyetin ABD’li yetkililerle ortak bir çerçevede anlaşmaya varması için son fırsat olduğunu iddia ederken, görüşmenin hangi şartlar altında devam edeceğinin ve yetkililerin bu aşamanın ardından başkentlere dönüp dönmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

ABD’Lİ KAYNAK: İRAN BİR ÖLÇÜDE ESNEKLİK GÖSTERİYOR

Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD’li kaynaklar ise süreçte "kritik bir aşamaya" ulaşıldığını ve ana başlığın Hürmüz Boğazı olduğunu aktardı. Kaynaklar ayrıca İran heyetinin görüşmelerde "bir ölçüde esneklik gösterdiğini" öne sürdü.

ABD basınına konuşan Pakistanlı kaynaklar ise görüşmelerin büyük ölçüde olumlu bir atmosferde sürdüğünü aktardı.

İRAN MEDYASI: İRAN, ABD VE PAKİSTAN ARASINDAKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

İran resmi haber ajansı IRNA, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin 14 saat sonra sona erdiği ve iki tarafın teknik ekiplerinin, uzmanlar tarafından hazırlanan metinler üzerinde karşılıklı olarak değişim yaptıkları belirtildi.

Bazı anlaşmazlıklara rağmen müzakerelerin devam edeceği kaydedildi.

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın tavsiyesi ve her iki tarafın kabulü üzerine müzakerelerin sabah devam edeceğini duyurdu.

İRAN 10 MADDE SUNDU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'ın 10 maddelik önerisi Pakistan'a iletildi" dedi. İran Devlet Televizyonu'nda verilen haberde ise, "Hürmüz, savaş tazminatı ödenmesi, bölgede ateşkes kırmızı çizgimiz" denildi.

TRUMP: GÖRÜŞMELER İYİ GİTMEZSE HAREKETE GEÇERİZ

Müzakereler sürerken açıklama yapan ABD Başkanı Trump şöyle demişti:

"Şu anda Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecini başlatıyoruz. İran'a ait 28 mayın döşeme botunun tamamı şu anda denizin dibinde yatıyor. İslamabad'da görüşmeler başladı, Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz'ü açacak. İran ile yapılan görüşmeler iyi gitmezse harekete geçmeye hazırız"

PEZEŞKİYAN: SONUÇ NE OLURSA OLSUN HÜKÜMET HALKIN YANINDA YER ALACAK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ateşkes görüşmeleriyle ilgili, "Pakistan'a gelen İran heyeti, İran'ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Tasnim Haber Ajansı ise, teknik müzakerelerin bir gün uzatılması ihtimali olduğunu duyurmuştu.

ABD DESTROYERİNİN HÜRMÜZ'Ü GEÇTİĞİ İDDİASI YALANLANDI

İranlı üst düzey askeri yetkili, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği iddilarını yalanlamıştı.

Fars Haber Ajansı ise ABD savaş gemisinin İran'ın uyarısıyla Hrümüz Boğazı'ndan geri döndüğünü yazmıştı. Üst düzey bir ABD'li yetkili ise, "İran'dan gemilere saldırma tehdidi içeren herhangi bir bildirim almadık" demişti.