İran'dan ABD'ye Netanyahu uyarısı

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, Umman'daki görüşmelerin ardından yerini bir süreliğine diplomasiye bıraktı.

Taraflar arasından herhangi bir anlaşmaya varılamazken, yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Bu kapsamda son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye gidecek.

Netanyahu'nun ABD ziyaretine İran'dan ilk yorum geldi.

İRAN'DAN NETANYAHU UYARISI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Netanyahu’nun nükleer müzakerelere dair "çerçeve dayatma" girişimine karşı uyardı.

"UYANIK OLMALILAR"

Laricani şu ifadeleri kullandı:

Netanyahu şu anda ABD’ye doğru yolda. ABD’liler akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşundan önce sergilediği tavırlardaki gibi ‘Gidip ABD’lilere nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmek istiyorum’ imasında bulunmasına izin vermemeli. Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı uyanık olmalılar.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEKLER

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu’nun yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Netanyahu, ABD’ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Washington’daki görüşmede Trump’a İsrail’in İran’la yürütülen müzakerelere ilişkin temel ilkelerini sunacağını belirtmişti.