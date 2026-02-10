JD Vance: Hem Türklerle hem de İsraillilerle iyi anlaşabilen tek lider Aliyev

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

JD Vance temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Sınırlı ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerden sonra Vance ve Aliyev basına açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Aliyev, "Bugün bizim için büyük bir onurdur ki stratejik ortaklığımızı dünyanın en güçlü devleti olan ABD ile kuruyoruz. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a, Başkan Yardımcısı Vance’e ve onların heyetine Kafkasya’da barışa verdikleri taahhüt için teşekkür ediyoruz." dedi.

"HEM TÜRKLERLE HEM İSRAİLLİLERLE ANLAŞABİLEN TEK LİDER"

İmzalanan ortak bildiri konusunda da Aliyev’e çok büyük bir teşekkür borçlu olduklarını belirten Vance, Azerbaycan lideri hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Aliyev'in ikili ilişkilerine vurgu yapan Vance, "Uçuş öncesinde ekibime şunu söyledim. Başkan Trump dışında, dünyada hem Türklerle hem de İsraillilerle gerçekten iyi ilişkilere sahip olan tek lider Cumhurbaşkanı Aliyev.

Bunun iki nedeni olabilir dedim: Ya burada yemekler gerçekten çok iyi ya da kendisi son derece etkileyici biri. Şunu teyit edebilirim ki gerçekten çok karizmatik. Yemekleri ise birazdan öğreneceğiz ve eminim iyi ağırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ANLAŞMASI HAKKINDA KONUŞTU"

Ermenistan ile Azerbaycan arasından imzalanan barış anlaşmasına da değinen Vance, "Bu sabah Ermenistan’daydım. Tarihi barışın sağlanmasında üç kişinin etkili olduğunu düşünüyorum, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı’nın iş birliği doğrultusunda savaşın olduğu bir yerde barış sağlandı ve gelecekte de refah sağlanacağını düşünüyorum.

Bu durumun gelecekte istikrar sağlayacağına ve her türlü çatışmanın önüne geçeceğine inanıyoruz. Bu, Cumhurbaşkanı Aliyev’in liderlik vasıflarının ve güçlü yönetiminin açık bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

"VANCE'İN ÜLKEMİZE ZİYARETİ TARİHE GEÇECEK NİTELİKTEDİR"

Bugün ABD ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu belirten Aliyev, "Karşılıklı olarak imzaladığımız belgede iş birliğimizin çeşitli alanları yer almaktadır. Güvenlik alanındaki iş birliğimizi sürdüreceğiz, terörle mücadele operasyonlarında birlikte çalışacağız. Enerji güvenliği konularında da iş birliği kuracağız.

Halihazırda Azerbaycan, doğal gaz kaynaklarıyla 16 ülkenin enerji güvenliğini teminat etmektedir. Bunların 11’i NATO üyesi ve ABD’nin müttefikleridir. Bağlantılar, belirttiğim gibi TRIPP projesiyle birlikte barışa, kalkınmaya ve iş birliğine yeni bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda savunma alanında teçhizat satışlarıyla ilgili iş birliğinde de yeni bir sayfa açıyoruz. Yapay zeka merkezlerinin kurulması da bugün ikili gündemimizin bir parçasıdır.

ABD şirketleriyle şimdiden ilk sonuçlarımız mevcuttur. Diğer bir ifadeyle, Başkan Yardımcısı Vance’in ülkemize ziyareti tarihe geçecek niteliktedir. O bizim dostumuz ve misafirimizdir, görüşmelerin içeriği ve stratejik bakış açısından bu ziyaret son derece önemlidir" diye konuştu.

"BUGÜN BU DOSTLUĞA TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Azerbaycan ile olan ilişkilerinden bahseden ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Uzun bir süredir ABD ile çok önemli stratejik iş birliğimizi değerlendiriyoruz ve biliyoruz ki belki de birçok kişi bunu bilmiyor, ancak Afganistan’dan çıkan son barış güçleri ülkelerinden biri Azerbaycan’dır.

Elbette o dönemde operasyonları öyle bir şekilde yürüttük ki, son derece zor şartlar altında bu itibarı koruyabildik. Bugün burada bu dostluğa teşekkür etmek için bulunuyoruz. Bugün bunun bir tezahürünü görüyoruz ve yeni sayfalar açılıyor." ifadelerine yer verdi.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Basın toplantısında ayrıca, ABD ve Azerbaycan arasında bölgesel bağlantılar, enerji, ticaret, transit, dijital altyapı, yapay zeka, ekonomik yatırımlar ve güvenlik alanlarında iş birliğini derinleştirme ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalandı.