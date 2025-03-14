İran'dan ABD'ye tepki: Yeni yaptırım kararı eleştirildi

AA

ABD yönetimi Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın da aralarında olduğu bazı kişi ve şirketlere yeni yaptırımlar uyguladı.

Yaşanan gelişme sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İran Petrol Bakanı Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere getirdiği yeni yaptırım kararını kınadı.

"ABD'NİN MÜZAKERE SÖYLEMLERİNİN ALDATMACADAN İBARET OLDUĞUNUN KANITIDIR"

Amerikalı yetkililerin müzakerelere hazır oldukları yönündeki açıklamalarına işaret eden Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

İran'a yönelik yeni yaptırımlar, ABD'nin hukuk tanımazlığının ve müzakere söylemlerinin aldatmacadan ibaret olduğunun kanıtıdır.

Bekayi, "ABD'nin bağımsız ülkelere yönelik yaptırım ve baskı politikasına bağımlılığını uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünün ihlali ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.

"ULUSLARASI HUKUKUN VE SERBEST TİCARETİN TEMEL İLKE VE KURALLARININ AÇIK İHLALİ" VURGUSU

ABD'nin İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini bozmaya yönelik eylemlerinin, "uluslararası hukukun ve serbest ticaretin temel ilke ve kurallarının açık ihlali" olduğunu belirten Bekayi, "İran, bu tür tek taraflı ve gayrimeşru eylemlerin sonuçlarından ve etkilerinden ABD hükümetini sorumlu tutmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Petrol Bakanı Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.