İran'dan İsrail görseli: Sürü İHA'yla saldırıyı çizdiler Resmedilen bir İsrail şehrinin, İHA'lar tarafından saldırıya uğratılma anları resmedildi.

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AA & Ensonhaber

Orta Doğu, İsrail'in Şam saldırısının ardından yeniden hareketlendi.

İranlı askerlerin ölümüne neden olan saldırı sonrası Tahran yönetimi misilleme için düğmeye bastı.

İsrail'e düzenlenen hava saldırıları, bölgede alarm seviyesinin yükselmesine neden olurken, İran kaynaklarından bir görsel ortaya çıkarıldı.

Tahran'ın mesajı: Devam etmeye niyetli değiliz

İran ordusu, İsrail'in karşılık vermesi halinde, daha büyük bir saldırı düzenleyecekleri konusunda uyardı.

Operasyonun başarıyla sonlandırıldığı belirtilerek, "Devam etme niyetimiz yok." ifadesi kullanıldı.

İnternette dolaşan görsel: İsrail'e saldırı simülasyonu

Bu süreçte İran'da dikkat çekici bir görsel, internette dolaşıma girdi. İnsansız hava araçlarının sürü halinde ilerlediği ve bir şehri yok ettiğine ilişkin anlar resmedildi.

Çıkış noktası İran Devrim Muhafızları olduğu belirtilen görselde, İsrail'in yoğun saldırılar sonucu ağır yıkıma uğradığıyla ilgili bir sahne ortaya konuldu.

Saldırılar sonucu yıkılan binalar ve farklı noktalarda çıkan yangınlara dikkat çekildi.

"İsrail'in sonunu hızlandırıyor"

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırının asıl sorumlusunun ABD olduğunu söylemişti.

Şam'a yönelik saldırıda İranlı askerlerin öldürülmesinin İsrail'in sonunu hızlandırdığını savunan Bakıri, İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirtmişti.

İran Genelkurmay Başkanı, "Şam saldırısının asıl sorumlusu ABD'dir ve hesap vermelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Hava saldırısı girişimi

Bu açıklamalardan günler sonra İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.