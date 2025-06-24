İran'dan İsrail ile ateşkese yalanlama: Herhangi bir teklif almadık

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

İran tarafından ise söz konusu ateşkese ilişkin bir yalanlama geldi.

"TRUMP'IN ÖNERDİĞİ ATEŞKES PLANI TAMAMEN YANLIŞTIR"

Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES TEKLİFİ ALMADIK"

İran tarafından resmi veya gayriresmi bir ateşkes teklifi alınmadığını aktaran yetkili, "Bu medya atmosferine yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti, önümüzdeki birkaç saat içinde siyonist rejime (İsrail) bu iddianın yanlışlığını uygulamada ve sahada gösterecektir." açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ANLAŞMA YOK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile hiçbir ateşkes ve askeri operasyonları durdurulması konusunda anlaşma yapılmadığını belirtti.

Arakçi açıklamasında şöyle dedi:

"İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi: İsrail İran'a savaş açtı, tam tersi değil. Şu an itibariyle, herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşma yok. Ancak, İsrail rejimi İran halkına karşı yasadışı saldırısını en geç, Tahran saatiyle sabah 4'e kadar durdurursa, biz de yanıtlarımızı sürdürme niyetinde değiliz. Askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek."

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.