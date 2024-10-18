DHA

İsrail'in gazze katliamlarında Hamas'ın askeri kanadını komuta eden ve İsmail Heniyye'den sonra lider seçilen Yahya Sinvar şehit oldu.

Tüm dünyanın konuştuğu Sinvar'ın, kendisini tespit eden İsrail askerleriyle son ana kadar yaralı şekilde mücadelesini devam ettirdiği görüntüleri takdir topladı.

Bu kapsamda Hamas destekçisi İran'dan, konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"SONUNA KADAR CESURCA MÜCADELE ETTİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ordusu tarafından dün öldürüldüğü açıklanan Hamas lideri Yahya Sinvar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yahya Sinvar ölümden korkmadı ve Gazze'de şehitliği aradı. Savaş alanında sonuna kadar cesurca mücadele etti. Son resminde güzel bir şekilde tasvir edilen kaderi, Filistinli olsun olmasın, bölgedeki direniş savaşçıları için caydırıcı değil, ilham kaynağıdır.

Biz ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız kişi, Filistin halkının özgürlüğü için verdiği özverili mücadeleyi selamlıyoruz. Şehitler sonsuza kadar yaşar ve Filistin'in işgalden kurtuluş davası her zamankinden daha canlıdır.” ifadelerini kullandı.