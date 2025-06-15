İran'ın şartı: İsrail durursa biz de dururuz

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İsrail'in İran'a saldırması ve nükleer tesislerini hedef almasının ardından İran da misille yaparak karşılık verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'le girilen çatışmalara ilişkin saldırıların durdurulması için kritik öneme sahip bir açıklama yaptı.

Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ilgili olarak, "İsrail şu anda ABD ile ortaklık yaparak müzakereleri sabote etmeyi amaçlıyor. Eğer İsrail saldırıları sona ererse biz de misillemelerimizi durdururuz." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMAYI KÖRFEZ'E YAYMAK HATA"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin açıklamaları şu yönde oldu:



Çatışmayı Körfez'e yaymak, savaşı tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan büyük bir stratejik hatadır.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN KINAMA BEKLENTİSİ

Uluslararası toplumun nükleer tesislere yönelik saldırıları sert bir dille kınamasını bekliyoruz. 2021 yılında nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için müzakereler yürütüyorduk ve İsrail Natanz tesisinde sabotaj operasyonu gerçekleştirdi.

İRAN'DAN SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ADIM