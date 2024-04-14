İran'ın hava saldırıları, İsrail halkını panikletti İHA'larla düzenlenen saldırı, İsrailliler arasında endişeye yol açtı. Paniğe kapılan halkın kaçma anları görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

İran, Şam'daki konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısına karşılık hava saldırıları düzenledi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar, İsrail sakinleri arasında paniğe neden oldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.

İsrail halkı paniğe kapıldı

Saldırılara müdahale sırasında İsrail'de halkının endişeyle etrafa kaçıştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İsraillilerin kalabalık gruplar halinde paniğe kapılıp güvenli yerler aradıkları görüldü. Çok sayıda kişi de çığlık attı.

Hedefe ulaşması saatler sürebilir

Öte yandan İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiklerini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanlık devlet uçağı, saldırıda vurulabileceği endişesiyle havalandı. İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.

Netanyahu toplantı yaptı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanan savaş kabinesi, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele aldı.

İran'ın saldırılarının ardından yapılan uyarıyı güncelleyen İsrailli yetkililer, sığınaklarda kalmaya gerek olmadığını duyurdu.