Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail ve iran arasındaki saldırılar gittikçe şiddetleniyor.

İsrail'in başlattığı saldırılara İran'dan da peş peşe karşılıklar gelmeye başladı.

İran'ın attığı füzeler ise Tel Aviv'de ciddi hasara neden oldu.

65 KİŞİ YARALANDI

İran'ın İsrail'e gece boyunca yaptığı misilleme saldırılarında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı belirtildi.

36 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.

İsrail medyası, Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinde, saldırılar sonucu isabet alan binalarda toplam 36 kişiye ulaşılamadığını duyurdu.

HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Tel Aviv'e isabet eden füzelerin etkisi görüntülendi.

Binayı yerle bir eden füzelerin ardından Tel Aviv'de bulunanların ne yapacaklarını şaşırdıkları görüldü.