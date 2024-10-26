İran'ın Pakistan sınırında terör saldırısı: 10 sınır muhafızı öldü

İHA

İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde terör saldırısı gerçekleşti.

Gohar Kuh bölgesinde devriye görevindeki emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti. Saldırıyı ise Ceyş ül-Adl terör örgütü üstlendi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA TALİMATI

Olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri gönderilirken, İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani, yetkililere saldırının detaylı şekilde araştırılması ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi yönünde talimat verdi.