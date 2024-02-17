İran'ın yeni hava savunma sistemleri: Özellikleri açıklandı Anti-balistik füze ve alçak irtifa hava savunma sistemlerinin, yerli üretim olduğu belirtildi.

AA

İran ordusu, yeni füze savunma sistemlerini görücüye çıkardı.

Söz konusu iki sistem, Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemi olarak açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, yerli üretim olduğu belirtilen sistemler, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.

Savunma sistemlerinin özellikleri

Arman anti-balistik füze sisteminin 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabildiği belirtildi.

Azerheş füze sisteminin ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebildiği aktarıldı.

"3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır oluyor"

Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:

3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor.

İran, ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te Arman hava savunma sisteminin replikasını sergilemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)