İran: Kafkasya'nın stratejik güvenliğini sağlamaya hazırız Cumhurbaşkanı Reisi, 'yabancıların' bölgeye müdahil olmasını istemediklerini söyledi. Reisi, Ermenistan ile 'dostane' ilişkilere sahip olduklarını da söyledi.

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Tahran yönetimi, Kafkasya'nın stratejik güvenliğine katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Reisi, bu konuda İran'ın "kırmızı çizgileri" göz önüne alındığında Kafkasya bölgesinin stratejik güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

'Yabancıların' bölgedeki varlığına karşı çıktı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, bu sözleri perşembe günü Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Reisi, İran'ın, sorunları çözme bahanesiyle yabancıların bölgede varlığına karşı olduğunu vurguladı.

"Çözüme değil, zorluğa neden oluyorlar"

İran lideri, dışarıdan gelenlerin bölgesel sorunlara müdahalesinin hiçbir çözüm sağlamadığını, daha ciddi zorluklara yol açtığını sözlerine ekledi.

Kafkasya'da istikrar mesajı: Ermenistan ile ilişkiler 'dostane'

Ayrıca, Tahran ile Erivan arasındaki ilişkileri "tarihi, dostane ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Kafkasya konusuna değinen Reisi, İran'ın bölgedeki istikrarı ve güvenliği korumaya önem verdiğini söyledi.